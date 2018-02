Banque Lazard: bénéfice annuel en baisse, avec une fin 2017 mitigée

Paris (awp/afp) - La banque d'affaires franco-américaine Lazard a fait état jeudi d'une nette baisse de son bénéfice net en 2017, principalement due à des charges liées à la réforme fiscale aux Etats-Unis, avec des performances solides malgré un ralentissement en fin d'année.

Le bénéfice net s'est établi l'an dernier à 254 millions de dollars, soit une baisse de 35% par rapport à 2016. En revanche, le chiffre d'affaires a progressé de 13%, à 2,7 milliards de dollars.

Le recul du bénéfice net s'explique avant tout par des considérations fiscales à la suite de l'adoption en décembre de la réforme imprimée par le président américain, Donald Trump. Cela a conduit Lazard à passer une charge qui fait monter ses provisions pour impôts à plus de 500 millions de dollars pour 2017.

Au niveau des performances, en revanche, le groupe signe un bond de 60% de son bénéfice d'exploitation, à 825 millions de dollars. Quant à son bénéfice ajusté par action, référence des investisseurs américains, il s'établit à 3,78 dollars, soit nettement plus que les 3,56 dollars attendus par les analystes, selon un consensus établi par le fournisseur de données Factset.

"Nous bénéficions d'une bonne dynamique dans un environnement macroéconomique mondial qui s'améliore", a commenté Kenneth Jacobs, PDG de Lazard, dans un communiqué.

Sur le seul quatrième trimestre, le tableau est toutefois plus mitigé. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 679 millions d'euros, en recul de 2% sur un an, et un bénéfice ajusté par action de 1,12 dollar, supérieur aux attentes mais en baisse de 1% par rapport à la même période de 2016.

Sur les deux piliers de l'activité du groupe, la gestion d'actifs et le conseil financier - qui comprend notamment l'accompagnement des fusions et acquisitions, secteur phare de Lazard - c'est le premier qui affiche la meilleure année avec une progression de 20% de son chiffre d'affaires.

Quant au second, il s'inscrit aussi en hausse, avec des opérations massives comme la fusion entre la chaîne de pharmacies CVS et l'assureur Aetna, mais elle est de moindre ampleur (+7%). Et sur le seul dernier trimestre, le chiffre d'affaires est en net recul (-17%).

