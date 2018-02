CYBERGUN : affiche sa confiance pour la suite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cybergun a accusé au premier semestre 2017/2018 clos fin septembre une perte nette de 4 millions d'euros contre une perte de 3,4 millions un an plus tôt. Le groupe est parvenu à réduire fortement sa perte opérationnelle courante pour se rapprocher de l'équilibre (-0,6 million contre -1,4 million un an plus tôt) grâce à un important travail d'optimisation de la structure de coûts.Le chiffre d'affaires consolidé atteint 16,7 millions contre 18,7 millions un an plus tôt.En données proforma, le chiffre d'affaires semestriel intégrant les nouvelles acquisitions B2C du groupe, ressort à 18,7 millions, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Les performances par zone économique sont très hétérogènes et traduisent le degré d'avancement des plans de retournement engagés.Claude Solarz, président du conseil d'administration déclare : " Les immenses efforts d'Hugo Brugière et de l'ensemble de nos équipes dans le monde font que nous renouons avec la croissance sur la quasi-totalité des zones où nous opérons, à l'exception des Etats-Unis. J'ai encore, de mon côté, soutenu le groupe ce semestre et je continuerai à le soutenir dans les mois à venir si nécessaire car nous voyons, enfin, concrètement que la stratégie que nous avons adoptée est la bonne. Que ce soit le militaire ou le B2C, nos nouveaux relais de croissance seront des accélérateurs forts sur le second semestre et l'exercice prochain".