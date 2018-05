CYBERGUN : un contrat cadre en cours de discussion finale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cybergun a annoncé avoir finalisé avec succès la seconde phase de son programme de développement d'un "projet révolutionnaire" avec l'un des principaux fabricants mondiaux d'armes. En validant la seconde phase de développement de ce programme entièrement financé par son partenaire, le spécialiste du tir de loisir ouvre la voie à la validation finale d'un contrat cadre – en cours de discussion finale – de plusieurs millions d'euros par an sur une durée d'environ 10 ans."Notre contrat, qui porte sur plusieurs années, sécurisera donc un revenu stable et rentable sans investissement commercial", a commenté Denis Wittner, directeur de la Recherche et Développement du groupe.Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué sur ce "projet révolutionnaire".