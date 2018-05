Cybergun : finalise la seconde phase d'un programme

04/05/2018 | 10:33

Cybergun a rapporté ce vendredi matin avoir finalisé avec succès la seconde phase de son programme de développement d'un projet révolutionnaire avec l'un des principaux fabricants mondiaux d'armes.



Pour mémoire, la cellule R&D du spécialiste du tir de loisirs s'est vue confier l'an passé la création d'un nouveau système inédit sur le marché et intégrant les technologies maîtrisées par Cybergun ainsi que les innovations principales du groupe.



Ce développement est financé intégralement par le partenaire.



En validant cette seconde phase de développement, Cybergun ouvre la voie à la validation finale d'un contrat cadre - en cours de discussion finale - de plusieurs millions d'euros par an sur une durée d'environ 10 ans.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.