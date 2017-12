La valeur du jour à Paris CYBERGUN : les investisseurs rassurés par le retour à la rentabilité aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cybergun, un acteur mondial de tir de loisir, est en hausse de 4,76% à 1,10 euro après avoir annoncé qu'il s'attendait à enregistrer un Ebitda positif aux États-Unis à la fin de l'exercice clos au 31 mars 2018 (contre -4 millions d'euros à fin mars 2017). Il s’agit d’un événement marquant pour la société puisque le dernier exercice positif dans cette zone remonte à 2010/2011 alors qu’elle compte pour 45,10% du chiffre d’affaires annuel du groupe.Depuis 2010/2011 donc, la rentabilité aux Etats-Unis n'avait cessé de se dégrader poussant le groupe à engager un plan de restructuration de ses activités américaines en janvier 2016. Cybergun a notamment entrepris le regroupement de l'ensemble des activités de la zone sur un nouveau site unique à Dallas (il disposait auparavant de deux sites logistiques à Minneapolis et à Dallas), avec à la clé des économies logistiques estimées à 800 000 dollars par an, et la suppression de 10 postes par optimisation de l'organisation (commerciale, logistique et financière).Ce plan porte ses fruits puisque l'Ebitda normatif de Cybergun aux Etats-Unis est très largement positif depuis le 1er octobre de cette année, a précisé la société. La finalisation de cette restructuration sera pilotée par Matt Handy, ancien Directeur grands comptes États-Unis du groupe, et nommé à la tête des filiales américaines.Cybergun poursuit donc son redressement. Alors qu'il n'avait pas publié de croissance des ventes sur un semestre depuis le second semestre 2011/2012 (depuis, le chiffre d'affaires a baissé de plus de 60%), le groupe a publié une hausse de 1% à 18,9 millions d'euros de son chiffre d'affaires au premier semestre 2017/2018 (clos fin septembre) et ce malgré une baisse de 33% des ventes aux États-Unis.Par ailleurs, dans le cadre des bons résultats de cette zone, le principal établissement financier de Cybergun aux États-Unis, Encina, vient de signer un accord pour mettre en place des conditions de financement plus intéressantes et notamment une baisse de 1,5 point du taux d'intérêt.