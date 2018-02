Cybergun Sa : Résultats semestriels 2017-2018

13 février 2018.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, publie ses comptes non audités du 1er semestre de l'exercice 2017-2018 (période du 1er avril au 30 septembre 2017).

Performance en Europe

Normes IFRS – en M€ S1 2016-2017 consolidé S1 2017-2018 consolidé Variation Chiffre d'affaires 7,6 8,0 +0,4 Ebitda retraité (1,6) (0,8) +0,8 Résultat opérationnel courant (2,6) (0,4) +2,2

Le Groupe CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ sur la zone Europe – Amérique Latine au 1er semestre 2017-2018, soit une croissance de +5% sur 1 an.

Le Groupe prouve ainsi sa capacité à renouer avec la croissance sur un marché jugé mature. Cette performance est d'autant plus remarquable que la nouvelle division SPARTAN MILITARY, pilotée par le Général (2S) Emmanuel MAURIN, ne contribue que très marginalement (0,4 MEUR) et constitue un puissant relais de croissance, comme le prouvent les signatures de contrats annoncés le 30 novembre et le 7 décembre 2017. De même, le mouvement stratégique opéré sur la vente en ligne, matérialisé par les 3 acquisitions annoncées en octobre 2017 (postérieurement à la clôture), produira ses effets sur le second semestre et l'exercice à venir. Pour info, ces 3 sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 2 M€ sur le 1er semestre (non intégré dans les comptes du Groupe).

Dans le même temps, le travail sur la marge brute des produits (+1,4 points) et l'optimisation des coûts a permis d'améliorer le résultat opérationnel courant de 2,2 M€ sur le 1er semestre permettant à la zone Europe (qui supporte pourtant tous les coûts des fonctions supports du groupe) de se rapprocher de l'équilibre opérationnel courant.

Performance en Asie

Normes IFRS – en M€ S1 2016-2017 consolidé S1 2017-2018 consolidé Variation Chiffre d'affaires 1,1 1,9 +0,8 Ebitda retraité 0,1 0,1 - Résultat opérationnel courant 0,0 0,1 +0,1

En Asie, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 M€ sur le semestre contre 1,1 M€ un an plus tôt, soit une progression de +79%.

Le Groupe se concentre désormais sur la conclusion d'accords de distribution avec des partenaires asiatiques. Ces accords, qui octroient aux partenaires une exclusivité commerciale, permettent à CYBERGUN de générer une marge brute à deux chiffres sans coûts de distribution associés.

Ceci permet à CYBERGUN d'afficher un résultat opérationnel courant positif de 0,1 M€.

A noter que, pour le moment, la nouvelle filiale CYBERGUN JAPAN, en cours de structuration sur le 1er semestre, ne contribue pas encore aux résultats de cette zone. Le second semestre permettra de commencer à voir les premiers résultats sur cette zone, berceau de l'AirSoft dans le monde.

Performance aux Etats-Unis

Normes IFRS – en M€ S1 2016-2017 consolidé S1 2017-2018 consolidé Variation Chiffre d'affaires 10,0 6,8 (3,2) Ebitda retraité 0,7 (0,4) (1,1) Résultat opérationnel courant 1,1 (0,3) (1,4)

Aux Etats-Unis, le Groupe a vu ses facturations se contracter d'environ 1/3 en raison du retrait ou de la chute de plusieurs grands distributeurs du segment de l'Airsoft civil, expliqués déjà à plusieurs reprises dans des communiqués précédents. Ce niveau d'activité reste en ligne avec le budget puisque ce mouvement de reflux était anticipé.

Dans ce contexte, le profond travail de réorganisation entrepris dès 2016, avec une réduction drastique des coûts fixes, a permis de préserver un résultat opérationnel courant proche de l'équilibre (-0,3 M€).

Cette tendance s'est confirmée sur le troisième trimestre puisque CYBERGUN a dégagé des résultats opérationnels positifs sur sa filiale américaine depuis octobre.

Résultats consolidés

Normes IFRS – en M€ S1 2016-2017 consolidé[1] S1 2017-2018 consolidé Chiffre d'affaires 18,7 16,7 Ebitda retraité (0,9) (1,1) Résultat opérationnel courant (1,4) (0,6) Résultat opérationnel (3,2) (2,3) Coût de l'endettement financier net (0,1) (0,2) Autres charges financières (0,0) (1,5) Résultat net (3,4) (4,0)

Le Groupe CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 M€ au 1er semestre contre 18,7 M€ un an plus tôt. En données proforma, le chiffre d'affaires semestriel intégrant les nouvelles acquisitions B2C du Groupe, ressort à 18,7 M€, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Les performances par zone économique sont très hétérogènes et traduisent le degré d'avancement des plans de retournement engagés (voir l'analyse par région).

Grâce à l'important travail d'optimisation de la structure de coûts, le Groupe est toutefois parvenu à réduire fortement sa perte opérationnelle courante pour se rapprocher de l'équilibre (-0,6 M€ contre -1,4 M€ un an plus tôt). La baisse des charges opérationnelles non courantes liées à la réorganisation ont également contribué au redressement du résultat opérationnel (-2,3 M€ contre -3,2 M€).

Le résultat net (-4,0 M€) est affecté par une perte de change latente, notamment 1,1 M€ liée aux prêts en devises entre les filiales du Groupe. Retraité de cet effet, le résultat net du groupe s'établit au 30 septembre 2017 à -2,9 M€ contre -3,4 M€ au 30 septembre 2016 soit une amélioration de 0,5 M€.

Situation financière

Grâce à la réduction de 14% des stocks (9,0 M€ contre 10,5 M€ à fin mars 2017), CYBERGUN a su diminuer son besoin en fonds de roulement et ainsi dégager un flux de trésorerie lié à l'exploitation proche de l'équilibre sur le semestre.

Ceci a permis de financer l'activité de la société sur le semestre en n'ayant recours que de façon marginale au financement externe au travers d'une émission d'OCA de 0,4 M€.

Au 30 septembre 2017, CYBERGUN dispose ainsi de 2,0 M€ de trésorerie pour un endettement financier à court terme de 3,7 M€, dont 3,6 M€ en ligne revolving aux Etats-Unis gagées sur les stocks et les créances clients et donc sans risque. Afin de disposer des marges de manœuvre nécessaires pour dérouler sereinement son plan d'actions, CYBERGUN a clôturé la ligne de financement en OCA mise en place suite à l'AG de septembre 2016 en tirant courant décembre 2017 les 0,8 M€ restants disponibles. En parallèle de ce tirage, le groupe a mis en place une nouvelle ligne de financement, autorisé par l'AG de mars 2017 pour un montant total de 3 M€. A date, la totalité de la ligne a été utilisée et cette dernière est donc clôturée.

Du côté de l'endettement financier à long terme, ce dernier, d'un montant de 10,4 M€, est essentiellement composé d'un emprunt obligataire remboursable (9 MEUR) en une seule fois en 2020.

Perspectives

Depuis la fin du 1er semestre, CYBERGUN a poursuivi l'activation de ses leviers de croissance, principalement en Europe, notamment via l'acquisition de 3 réseaux de vente directe en France (opérations à entériner par l'Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 5 mars prochain) et la montée en puissance de la division Militaire avec de beaux contrats qui ont fait l'objet de communications courant novembre et décembre 2017.

Par ailleurs, le développement d'un nouveau produit en lien avec un grand manufacturier d'armes avance rapidement et devrait faire l'objet d'une prochaine communication.

Cette dynamique, associée à la réduction continue des coûts opérationnels, doit permettre de replacer CYBERGUN dans une trajectoire de croissance et tendre vers l'équilibre opérationnel d'ici à la fin de l'exercice.

Claude SOLARZ, Président du conseil d'administration déclare : « Les immenses efforts d'Hugo BRUGIERE et de l'ensemble de nos équipes dans le monde font que nous renouons avec la croissance sur la quasi-totalité des zones où nous opérons, à l'exception des Etats-Unis. J'ai encore, de mon côté, soutenu le Groupe ce semestre et je continuerai à le soutenir dans les mois à venir si nécessaire car nous voyons, enfin, concrètement que la stratégie que nous avons adoptée est la bonne. Que ce soit le militaire ou le B2C, nos nouveaux relais de croissance seront des accélérateurs forts sur le second semestre et l'exercice prochain. »

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0004031839 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Annexe

En K€ 30/09/2016 30/09/2017 RESULTAT NET CONSOLIDE (3 363) (4 017) Impôt sur le résultat 27 17 Coût de l'endettement financier net 105 186 Autres produits et charges financiers (yc gain et perte de change) 8 1 445 Dotations aux amortissements et provisions 611 (433) Dépréciation de l'écart d'acquisition - - EBITDA (2 612) (2 802) Autres produits et charges opérationnels 1 750 1 675 EBITDA retraité (862) (1 127)

[1] A compter du 31 mars 2017, les charges relatives à la réorganisation du Groupe ont été présentées dans la ligne « Autres produits et charges opérationnels ». Les comptes 2016-2017 tiennent compte de ce retraitement avec des incidences sur la marge brute et le résultat opérationnel courant

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52025-cyb_cp-rs-2017-2018-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews