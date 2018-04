D'Ieteren : Proposition de nommer deux nouveaux administrateurs au Conseil de D’Ieteren

D'Ieteren publie aujourd'hui la convocation aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se tiendront le 31 mai 2018. L'agenda de l'Assemblée générale ordinaire comprend la proposition de renouveler les mandats de plusieurs administrateurs actuels (Pierre-Olivier Beckers sprl, GEMA sprl, s.a. de Participation et de Gestion, Nayarit Participations s.c.a, Mr Pascal Minne et Mr Axel Miller), et de nommer deux nouveaux administrateurs non-exécutifs indépendants: Mme Cécile Bonnefond et Mme Sophie Gasperment.

Mme Cécile Bonnefond est titulaire d'un MBA de la European Business School (Paris/Londres/Francfort) et d'un Executive MBA de l'IMD Business School (Suisse). Entre 1979 et 1984, elle occupe différentes fonctions commerciales et marketing chez Danone, et passe ensuite 10 ans chez Kellogg's où elle occupe différents postes de direction, dont celui de CEO pour l'Italie, la Grèce et Chypre. En 1995, Mme Bonnefond rejoint Grand Metropolitan/Sara Lee en tant que CEO de Grand Metropolitan Foods France, ensuite de Sara Lee Bakery Europe. A partir de 2001, elle passe 9 ans chez LVMH, le leader mondial des produits de luxe, où elle occupe les fonctions de CEO de la célèbre Maison de champagne Veuve Clicquot, ensuite rejoint brièvement Le Bon Marché, la division de ventes au détail. En 2011, elle crée sa propre société de conseil. C'est alors qu'elle rejoint le groupe familiale EPI en tant que Directrice générale adjointe et CEO de Piper & Charles Heidsieck Champagnes. Elle offre désormais ses services de conseil à différentes sociétés et elle siège au sein de différents Conseils dont ceux de Vandemoortele, Château Dauzac et des organisations à but non lucratif.

Mme Sophie Gasperment est diplômée de l'école de commerce ESSEC et de l'INSEAD. En 1986, elle rejoint L'Oréal. Après avoir occupé pendant 14 ans des fonctions de marketing stratégique et opérationnel, elle est nommée Directrice générale de L'Oréal au Royaume-Uni. Elle reste basée au Royaume-Uni les 14 années suivantes, notamment en tant que Présidente et CEO de Body Shop International, la marque anglaise iconique présente dans 60 pays et forte d'environ 20.000 employés. Depuis 2014, elle est Directrice générale du groupe L'Oréal en charge de la communication financière et de la prospective stratégique. Sophie Gasperment a été nommée Conseillère du Commerce extérieur de la France en 2005, membre du Conseil exécutif du Royaume-Uni, et contribue au Conseil consultatif d'affaires de la Saïd Business School, l'école de commerce de l'Université d'Oxford. Sophie Gasperment est Administrateur non-exécutif d'AccorHotels depuis 2010 et préside les Comités de nomination et de rémunération. Elle siège également au Conseil de surveillance de Cimpress N.V., une société technologique cotée au Nasdaq.

Sous réserve de l'approbation par les actionnaires de ces deux nouvelles nominations, le Conseil d'administration de D'Ieteren sera constitué de douze membres :

Six Administrateurs non-exécutifs nommés sur proposition des actionnaires familiaux ;

Cinq Administrateurs non-exécutifs, dont quatre sont indépendants ;

Le CEO du groupe

Profil du groupe

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

- D'Ieteren Autodistribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché d'environ 21% et 1,2 million de véhicules en circulation fin 2017. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 3,3 milliards d'euros et 85,9 millions d'euros en 2017.

- Belron(détenu à 54,85%) fait la différence pour ses clients en prenant en charge leurs problèmes quotidiens avec soin et professionnalisme. Il est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. De plus, il gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Belron étend actuellement son offre de services à la résolution des problèmes de personnes ayant besoin d'assistance pour réparer leur véhicule ou leur habitation. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,5 milliards d'euros et 189,8 millions d'euros en 2017.

- Moleskine (détenu à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans plus de 115 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 155 millions d'euros et 25 millions d'euros en 2017.

