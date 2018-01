Automobiles allemandes : Mercedes et les deux autres grandes marques progressent en 2017

MERCEDES en tête au nombre de voitures vendues par marque.

L’industrie automobile allemande représente 13% du PIB et 20% des exportations du pays. Le chiffre d’affaires de cette industrie était de 407 milliards d’euros en 2016. Il représente aussi 20% des revenus de l’industrie allemande et employait 828 000 salariés.

Son importance est donc considérable. Angela Merkel a d’ailleurs toujours soutenu cette activité et s’est bien gardée de prendre des mesures contraignantes à son égard.

Avec 2,3 millions de véhicules vendus dans le monde en 2017 (soit une augmentation de près de 10%), Mercedes arrive en tête des véhicules haut de gamme pour la deuxième année consécutive, devant BMW (2,1 millions) et Audi (1,9 millions).

Si l’on compare les 3 sociétés en prenant en compte le groupe et non plus les 3 marques phares, c’est BMW qui arrive en tête du classement, grâce à la marque Mini (et plus accessoirement Rolls-Royce). Audi bien que battant un record de production enregistre une progression plus modeste (+0,6%), ce qui est à mettre sur le compte du conflit que le constructeur a connu avec ses concessionnaires en Chine, ce qui ne devrait pas se répéter en 2018.

L’amélioration du design et de la technologie est une des causes du succès de Mercedes. Dans ce contexte ce sont les ventes de SUV en particulier, qui ont le plus contribué à la performance avec 805 000 véhicules vendus (soit une augmentation de +14%).

En 2018, BMW et Audi présenteront plus de nouveaux modèles mais il n’est pas sûr que cela modifiera le classement de 2017.

Mercedes est une marque de la société Daimler cotée en Bourse à Francfort. Le cours de l’action cotait 74,35 euros au cours de clôture du 16 janvier, soit une progression de +6,52% sur 1 an, et de +70,10% sur 5 ans. De surcroit Daimler distribue un dividende (en avril) de 3,25 euros (4,37%) !