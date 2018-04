Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Daimler pourrait acquérir « quelques pour-cent » du capital de Volvo Cars, croit savoir Manager Magazin. De plus, Daimler serait prêt à fournir des moteurs et d’autres composants à Volvo, poursuit le magazine allemand. Pour mémoire, fin février, l'entrepreneur chinois Li Shufu avait acquis 9,69% de Daimler, de manière surprise, pour un montant supérieur à 7 milliards d'euros. Cette opération lui avait permis de devenir le premier actionnaire du constructeur allemand. Or, Li Shufu se trouve également être le dirigeant et principal actionnaire de Geely, qui possède Volvo Cars.