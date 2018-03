DAIMLER : vise les 3 millions de véhicules Mercedes-Benz

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Daimler souhaite augmenter les capacités de production de sa marque Mercedes-Benz et se donne un objectif de 3 millions de ventes annuelles de Mercedes dans le monde. Tels sont les propos tenus par ce week-end par Markus Schäfer, membre du directoire et responsable de la production et des achats chez Mercedes-Benz, dans les colonnes d’Automobilwoche.L’an dernier, Mercedes-Benz avait écoulé quelques 2,4 millions de véhicules.Pour mémoire, Daimler vise pour 2018 une légère croissance de ses ventes unitaires, de son chiffre d'affaires et un Ebit du même ordre de grandeur que celui de 2017, "malgré des vents contraires concernant l'évolution des changes, des matières premières et d'importants investissements dédiés au développement technologique", estimait Oddo BHF le mois dernier.