Daimler : Après Daimler, Geely ne prévoit pas d'autre achat automobile

FRANCFORT, 4 mars (Reuters) - Li Shufu, fondateur et président du chinois Geely, déclare au journal Bild daté de dimanche ne pas avoir d'autre projet de prise de participation dans des constructeurs automobiles après être monté à hauteur de 10% au capital de l'allemand Daimler .

"Actuellement, nous n'avons pas de projet d'autres achats. Nous allons nous concentrer pour l'instant sur le développement des participations existantes. Il y a beaucoup d'idées et il y a beaucoup à faire", a déclaré Li Shufu au Bild am Sonntag.

Depuis 2010 et la reprise de la marque suédoise de voitures Volvo à l'américain Ford pour 1,8 milliard de dollars, Li Shufu multiplie les acquisitions. L'an dernier, il a pris une participation de 3,3 milliards de dollars dans le fabricant de poids lourds AB Volvo, une participation majoritaire dans le constructeur Lotus, 49,9% du constructeur automobile malaisien Proton. Il a aussi racheté la start-up américaine Terrafugia qui travaille sur un prototype de voiture volante.

Il possède aussi LEVC, le fabricant des célèbres taxis noirs londoniens.

Son acquisition d'une participation dans Daimler, dévoilée la semaine dernière, a surpris les marchés

Selon de multiples sources et documents consultés par Reuters, Li Shufu a utilisé des sociétés écrans, des dérivés, du financement bancaire et des options pour devenir le premier actionnaire individuel de Daimler.

Interrogé par le Bild am Sonntag sur la manière de financer son acquisition, il a dit qu'il avait utilisé en partie son propre argent et avait recouru à des banques étrangères pour une autre partie. ll a dit ne pas avoir sollicité financièrement l'Etat chinois et ne pas lui avoir demandé non plus son aval avant d'acquérir sa participation.

"Nous n'avons jamais demandé au gouvernement chinois son approbation d'un investissement à l'avance", a-t-il dit. "Il en est de même pour notre participation dans Daimler." (Maria Sheahan; Danielle Rouquié pour le service français)

