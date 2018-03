Daimler : viserait un production de plus de 3 M de Mercedes

19/03/2018 | 12:18

Daimler voudrait développer ses capacités de production pour la marque Mercedes-Benz à plus de 3 millions de véhicules selon Automobilwoche rapporte ce matin Aurel BGC dans son étude du jour.



Mercedes-Benz a vendu 2,4 millions de véhicules en 2017. Les ventes en volume ont progressé de 9,9%. Le constructeur automobile allemand explique que la croissance de sa division voitures l'année dernière a été tirée en particulier par les nouvelles Classe E Saloon et Estate, ainsi que par sa gamme de SUV.



Le constructeur souhaiterait proposer 40 modèles et envisagerait d'investir 3 milliards d'euros dans 3 nouveaux sites de production avant la fin de la décennie indique Automobilwoche.



Rappelons que Daimler a réalisé un bénéfice net en hausse de 24% à 10,9 milliards d'euros et d'un profit opérationnel en croissance de 14% à 14,7 milliards pour l'exercice 2017.



Les revenus du groupe allemand ont augmenté de 7% à 164,3 milliards d'euros, pour des ventes en volume elles aussi record, en hausse de 9% à 3,3 millions de véhicules.



Daimler vise pour 2018 une légère hausse de ses ventes en volume et de ses revenus, ainsi qu'un profit opérationnel de l'ordre de celui de l'année précédente.





