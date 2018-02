Daimler : Oddo reste à l'achat après le CA et les prévisions

05/02/2018 | 16:02

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 81 E après l'annonce par le groupe des chiffres sur l'exercice 2017.



' Daimler reste à nos yeux le constructeur le plus innovant parmi les acteurs Premium avec une dynamique produits toujours forte, la structure de coût la plus favorable, une valorisation faible, un rendement élevé et des développements impressionnants dans les services liés à la mobilité qui ne sont aujourd'hui pas valorisés ' explique Oddo dans son étude du jour.



Le groupe a annoncé un EBIT publié en hausse de +0.3% au 4ème trimestre à 3 470 ME, soit +13.8% en 2017 à 14 682 ME. Il est légèrement inférieur aux attentes d'Oddo (15 179 ME) et en ligne avec le consensus (14 519 ME).



Sur 2017, l'amélioration de l'EBIT ajusté (+346ME) vient des divisions Auto (+6% / +522ME), Truck (+11% / +232ME) et FS (+13% / +231ME).



Pour 2018, Daimler table sur un EBIT publié stable, soit sur un EBIT retraité en hausse de 4%. Le groupe vise un Free Cash Flow (FCF) supérieur à celui de 2017 (2MdE) mais aussi supérieur au montant du dividende payé en 2018, soit supérieur à 3.9MdE.



' A l'issue de la réunion, nous retenons i) le discours très confiant sur la dynamique volume qui ne se dément pas (avec un pricing neutre / positif), ii) le discours rassurant sur la bonne tenue des residual values dans le diesel (la part du diesel est en baisse mais les volumes dans le diesel continuent de monter) et iii) les développements impressionnants dans les services liés à la mobilité ' indique Oddo.



