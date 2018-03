DALET NR : décroche un contrat de plusieurs millions de dollars aux Etats-Unis

Données financières (€) CA 2016 - EBIT 2016 1,40 M Résultat net 2016 0,78 M Trésorerie 2016 0,11 M Rendement 2016 - PER 2016 56,68 PER 2017 41,00 VE / CA 2016 0 VE / CA 2017 0,83x Capitalisation 44,2 M Graphique DALET Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DALET Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen - Ecart / Objectif Moyen -100% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Lasry Chairman & Chief Executive Officer Stéphane Schlayen Chief Operating Officer & Deputy CEO Nicolas Breugnon CFO & Head-Financial Communications Stéphane Guez Director & Chief Technology Officer Salomon Elhadad Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DALET 11.82% 55 ADOBE SYSTEMS 31.11% 111 913 ELECTRONIC ARTS 20.74% 38 908 AUTODESK 28.40% 29 648 WORKDAY 31.15% 27 947 SQUARE INC 64.67% 22 866