Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En cette journée de baisse marquée à la Bourse de Paris, Dalet (+4,88% à 12,90 euros) tire son épingle du jeu à la faveur d’une double actualité : le gain d’un contrat de plusieurs de millions de dollars aux Etats-Unis et une initiation de couverture à l'Achat. L'action du spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias porte ainsi ses gains à 19% depuis le début de l'année et à près de 45% sur un an, contre respectivement -3,6% et +3% pour l'indice SBF 120.Un groupe américain, dont le nom n'a pas été dévoilé et qui détient plusieurs dizaines de chaînes de télévision et plus d'une centaine de chaines radio, a passé une première commande de 1,2 million de dollars.Sur ce montant, la moitié a déjà été reconnue en chiffre d'affaires en 2017. Dévoilé le 19 février février, celui-ci avait de 6,6% à 51,1 millions d'euros, l'Amérique ayant été la zone la plus contributrice à la croissance. La firme française y a réalisé un volume d'affaires de 20,7 millions, soit 40% des revenus totaux, en progression de 13%.Mais la bonne fortune de Dalet ne s'arrête pas là, cette commande devrait être suivie de plusieurs autres d'un montant similaire ou supérieur au cours des trois prochains exercices.Dalet bénéficie aussi de l'initiation de couverture de LCM à l'Achat avec un objectif de cours de 17 euros. Le bureau d'études considère la société comme un véhicule d'investissement attractif pour jouer la transformation digitale du secteur du broadcast, d'autant que sa valorisation reste très éloignée des standards sectoriels.LCM juge que Dalet est en bonne voie pour atteindre son objectif de marge opérationnelle courante en 2017 après deux exercices de résultats dégradés. La société cible une marge opérationnelle courante entre 4% et 5% en 2017.