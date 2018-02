Dalet : 9ème Exercice Consécutif de Croissance

Données non auditées

en millions d'euros 2016 2017 Variation Licences 13,3 13,5 +2% Maintenance - Support 16,0 17,2 +7% Chiffre d'affaires « Edition logiciels » 29,3 30,7 +5% Services 10,1 12,2 +21% Matériels 8,8 8,1 -8% Total Chiffre d'affaires 48,2 51,1 +6% Total Marge brute commerciale 41,2 44,6 +8%



DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie son chiffre d'affaires consolidé 2017.

Croissance soutenue des ventes et de la marge brute commerciale

Au 4ème trimestre, DALET a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 M€ en croissance organique de +4%. La croissance reste tirée par l'activité services (+28% sur ce trimestre) qui compense largement la baisse des ventes de matériels (-18%), non stratégiques et peu rémunératrices. L'activité « Edition de logiciels » est en légère croissance (+1%) réitérant sa performance de l'an dernier sur la période.

Le chiffre d'affaires 2017 de DALET atteint ainsi un record historique à 51,1 M€, en hausse de +6% en comparaison de l'exercice 2016. Le groupe signe ainsi un 9ème exercice consécutif de croissance, avec une accélération de sa dynamique d'activité. Le chiffre d'affaires « Edition de Logiciels » a progressé de 5% porté par la reprise des ventes de licences (+2%) et une Maintenance en progression de plus de 7%, témoignant de la capacité de DALET à valoriser sa base installée.

Les Services s'affichent en hausse de 21%, grâce au déploiement de projets de taille importante. Les ventes de Matériels se sont repliées de 8%. Au final, cette évolution favorable du mix d'activité permet à la marge brute commerciale de croître de 8% à 44,6 M€.

Au niveau géographique, l'Amérique a été la zone la plus contributrice à la croissance en 2017, avec un volume d'affaires de 20,7 M€, en progression de 13%. L'Europe est en très légère décroissance à 20,7 M€ (-2%), le groupe parvenant à compenser partiellement un fort repli des ventes de Matériels. DALET poursuit sa conquête commerciale en Asie-Pacifique avec un nouvel exercice de croissance (+8% à 7,3 M€) et en Afrique Moyen-Orient où l'activité progresse de 10% à 2,4 M€.

Confirmation de l'objectif de résultat opérationnel courant 2017

Les actions menées par DALET pour améliorer la rentabilité sur ses grands projets conjuguées à la croissance et à l'évolution du mix d'activité auront un effet vertueux sur la rentabilité opérationnelle courante. Cette dernière devrait se situer légèrement au-dessus de 4%, soit une progression de plus d'un point par rapport à 2016.

Perspectives : une croissance soutenue en 2018

À l'entame de son nouvel exercice, DALET peut s'appuyer sur la prise de commandes très dynamique au cours de l'exercice 2017 avec la signature de plusieurs contrats majeurs en Amérique. Le carnet de commandes au 1er janvier 2018 ressort ainsi à plus de 40 M€, un niveau record, en hausse de 12% en comparaison de celui du 1er janvier 2017. DALET entend poursuivre en 2018 sa trajectoire vertueuse avec un objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 10%. DALET annoncera ses objectifs de rentabilité opérationnelle courante à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

