Paris, le 14 mai 2018

DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, a réalisé un bon premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 11,5 M€, en hausse de 5% (+12% à taux de change constant[1]) par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Cette performance dynamique est parfaitement en ligne avec le plan de marche du Groupe.

La zone Amériques tire la croissance malgré l'effet dollar

DALET a recueilli les fruits de son développement commercial sur la zone Amériques depuis plusieurs trimestres en dépit de l'évolution de la parité eurodollar. Sur cette zone, le chiffre d'affaires s'élève à 4,7 M€, soit une croissance de 17% à taux de change courant. En Europe, l'activité est restée solide avec un chiffre d'affaire de 5,2 M€, en progression de +5%. L'Asie-Pacifique et l'Afrique Moyen-Orient ont contribué respectivement pour 1,2 M€ (-5%) et pour 0,5 M€ (-37%) au chiffre d'affaires consolidé.

Nouvelle croissance à deux chiffres dans les Services

Au niveau des métiers, les ventes de Licences ont progressé de +5% à 2,9 M€, sous l'effet de nouveaux contrats gagnés récemment. Les activités de Maintenance réalisent un nouveau trimestre de croissance avec des ventes de 4,2 M€ (+4%), portant le chiffre d'affaires de l'ensemble « Edition de Logiciels » à 7,0 M€, soit une hausse de +4% par rapport au 1er trimestre 2017 grâce à une conquête commerciale dynamique sur les derniers trimestres.

Principaux contributeurs à la progression du volume d'affaires, les Services ont progressé de +12% à 2,4 M€. Les facturations générées par les ventes non stratégiques de Matériels (stockage, serveurs,) ont augmenté de +2% à 2,1 M€.

La marge brute commerciale (ventes diminuées des achats de matériel et de services sur produits tiers) s'établit à 9,8 M€ et continue d'augmenter plus vite que le chiffre d'affaires (+7%). Le taux de marge brute commerciale progresse ainsi de plus de 1 point à 86%.

Perspectives : confirmation des objectifs d'activité et de rentabilité

Le début d'exercice est conforme aux attentes du Groupe et permet à DALET de confirmer son objectif de croissance annuelle située entre 5 et 10% conjuguée à une marge opérationnelle courante comprise entre 5 et 6% du chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018 le 23 juillet 2018 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts

Actus Finance & Communication :

Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 75

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34