Dalet : RESULTATS ANNUELS 2017

Marge opérationnelle courante de 4,7%

Hausse de la trésorerie Nette

En millions d'euros 2016 2017 Variation Chiffre d'affaires 48,2 51,1 +6% Achats de matériels et services associés 7,0 6,4 -8% Marge brute commerciale 41,2 44,6 +8% Taux de marge brute commerciale 85% 87% +2pts Autres coûts des ventes 14,6 15,9 +9% Marge brute 26,6 28,7 +8% Taux de Marge brute 55% 56% +1pt Frais de R&D 11,6 12,0 +3% Frais de marketing et vente 9,0 9,4 +4% Frais généraux et administratifs 4,6 5,0 +9% Résultat opérationnel courant 1,4 2,4 +73% Résultat opérationnel 1,3 1,9 +42% Résultat net part du groupe 0,66 0,73 +10%

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats au titre de l'exercice 2017.

Niveau d'activité historique, nouvelle progression de la Marge Brute

Le chiffre d'affaires de DALET a atteint un niveau historique en 2017 à 51,1 M€, en hausse de +6% en comparaison de l'exercice 2016, soit un 9ème exercice consécutif de croissance. La marge brute, qui inclut les coûts directs liés aux services, progresse de 8%, plus rapidement que le chiffre d'affaires grâce à un mix produit plus favorable et à une meilleure productivité sur le déploiement des projets.

Rentabilité dans le haut de la fourchette fixée par les objectifs

Sous l'effet d'une progression parfaitement maîtrisée des charges de structure et notamment des frais de R&D, le résultat opérationnel courant s'affiche en progression de 73% à 2,4 M€, soit 4,7% du chiffre d'affaires. Cette performance se situe dans le haut de la fourchette visée par DALET dans le cadre de son plan 2016/2017 (marge opérationnelle courante comprise entre 4 et 5%).

Bien qu'il soit pénalisé par une provision de 0,6 M€ liée à la résolution définitive d'un litige commercial sur un projet datant de 2014, le résultat opérationnel s'affiche en hausse de 42% à 1,9 M€. Le résultat net part du groupe est ressorti à 0,7 M€, en progression de 10%, sous l'effet d'une charge d'impôt différé non cash de 0,3 M€.

Trésorerie nette : 2,2 M€

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôt a progressé de plus de 1M€ à 6,0 M€, ce qui a permis à DALET de financer ses efforts de R&D et de poursuivre son désendettement sans impacter sa trésorerie disponible. Au final, le groupe dispose d'une structure financière très saine avec une trésorerie nette en hausse de 0,9 M€ à 2,2 M€ au 31 décembre 2017 et des fonds propres de 15,2 M€.

Perspectives : croissance élevée et objectif de marge opérationnelle courante comprise entre 5 et 6% en 2018

DALET confirme l'objectif annoncé au moment de la publication de son chiffre d'affaires d'une croissance comprise entre 5 et 10% en 2018. Le groupe pourra s'appuyer sur des offres enrichies, avec notamment de nouveaux modules intégrant des solutions d'Intelligence Artificielle qui ont reçu un accueil enthousiaste au dernier NAB Show, le salon de référence de l'industrie broadcast qui s'est déroulé du 7 au 12 avril 2018 à Las Vegas.

Parallèlement, DALET continuera de bénéficier de plusieurs leviers d'amélioration sur ses marges : la part croissante de l'Edition de Logiciels dans son mix d'activité, la poursuite des actions pour faire progresser la rentabilité des activités de services et la meilleure absorption des coûts fixes grâce à l'augmentation de ses volumes. Pour l'exercice 2018, DALET se fixe pour objectif de réaliser une marge opérationnelle courante comprise entre 5 et 6% de son chiffre d'affaires.

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros, Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE 2017 DETAILLÉE

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PAR DESTINATION 31-déc.-16 31-déc.17 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires net 48 226 51 052 Coût des ventes -21 627 -22 307 Marge brute 26 598 28 744 Frais de recherche et développement -11 634 -11 968 Frais de marketing et vente -8 984 -9 361 Frais généraux et administratifs -4 599 -5 032 Résultat Opérationnel Courant 1 381 2 383 Autres produits et charges opérationnels -76 -524 Résultat Opérationnel 1 305 1 859 Charges et produits financiers -425 -377 Résultat courant avant impôt 880 1 482 Impôt sur les résultats -220 -754 Résultat net de l'ensemble consolidé 660 728 Résultat Net part du groupe 660 727

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE PAR NATURE 31-déc.-16 31-déc.17 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 48 226 51 052 Achats de matériels et services associés -7 001 -6 432 Marge commerciale 41 225 44 620 Taux de marge commerciale 85,5% 87,4% Autres achats externes -12 540 -13 209 Charges de personnel -23 524 -24 901 Impôts et taxes -179 -199 Autres produits et charges d'exploitation -56 0 EBITDA 4 926 6 311 Dotations aux AMT & provisions nettes des reprises -3 545 -3 928 Résultat Opérationnel Courant 1 381 2 383

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 31-déc.-16 31-déc-17 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Goodwill 5 604 5 476 Immobilisations incorporelles 5 375 5 034 Immobilisations corporelles 1 333 1 286 Actifs financiers à long terme 360 349 Disponibilités bloquées à long terme 180 417 Autres actifs non courants 1 718 2 343 Impôts différés actifs 424 58 ACTIF NON COURANT 14 992 14 963 Stocks 428 353 Clients 17 814 17 823 Autres débiteurs 1 701 1 288 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 532 6 528 Actifs d'impôt exigible 299 412 ACTIF COURANT 26 774 26 404 TOTAL ACTIF 41 766 41 366 Capital 7 187 7 189 Primes 9 682 9 682 Réserves consolidées -4 655 -3 904 Résultat Net part du groupe 660 727 Réserves de Conversion 2 276 1 495 Capitaux propres part du groupe 15 150 15 189 Intérêts minoritaires 9 9 CAPITAUX PROPRES 15 159 15 198 Dettes financières à long terme 2 930 2 550 Provisions à long terme 677 733 Impôt différés passifs 578 548 Autres passifs non courants 754 811 PASSIF NON COURANT 4 938 4 641 Provisions à court terme 96 609 Dettes financières à court terme 2 332 1 789 Dettes d'impôt exigible 38 101 Fournisseurs 3 962 3 077 Dettes fiscales et sociales 4 316 4 583 Autres créditeurs 10 926 11 369 PASSIF COURANT 21 669 21 527 TOTAL PASSIF 41 766 41 366

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 31-déc-16 31-déc-17 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 660 728 +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 3 841 4 397 +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 89 72 -/+ Plus et moins-values de cession -5 6 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 4 585 5 202 + Coût de l'endettement financier net 128 7 +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) 220 754 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 4 933 5 963 - Impôts versé (B) -563 - 480 +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel)(C) 769 - 449 = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) 5 139 5 035 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -3 334 - 3 602 + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 35 83 +/- Variation des prêts et avances consentis 33 10 = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E ) -3 265 - 3 509 -/+ Rachats et reventes d'actions propres -23 -1 + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 415 1 020 - Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) -1 150 -1 411 - Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) -112 6 +/- Autres flux liés aux opérations de financement 903 - 727 = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement (F) 34 -1 114 +/- Incidence des variations des cours des devises (G) 87 -357 = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G ) 1 996 55 Trésorerie à la clôture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 6 313 6 367 Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 4 317 6 313

