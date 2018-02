Dalet : vise une croissance du CA entre 5 et 10% en 2018

19/02/2018 | 18:13

Dalet a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 ME au 4ème trimestre, en croissance organique de +4%. ' La croissance reste tirée par l'activité services (+28% sur ce trimestre) qui compense largement la baisse des ventes de matériels (-18%) ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires 2017 atteint 51,1 ME, en hausse de +6% en comparaison de l'exercice 2016.



Le chiffre d'affaires ' Edition de Logiciels ' a progressé de 5% porté par la reprise des ventes de licences (+2%) et une Maintenance en progression de plus de 7%.



Au final, l'évolution favorable du mix d'activité permet à la marge brute commerciale de croître de 8% à 44,6 ME.



' Les actions menées par Dalet pour améliorer la rentabilité sur ses grands projets conjuguées à la croissance et à l'évolution du mix d'activité auront un effet vertueux sur la rentabilité opérationnelle courante. Cette dernière devrait se situer légèrement au-dessus de 4%, soit une progression de plus d'un point par rapport à 2016 '.



' Dalet entend poursuivre en 2018 sa trajectoire vertueuse avec un objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 10% '.



