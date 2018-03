Damartex : premier conseil positif de la part de Portzamparc

14/03/2018 | 09:45

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a entamé la couverture de l'action Damartex avec un premier conseil de 'renforcer' la position. Le spécialiste textile pour les seniors contrôlé - comme Somfy - par les Despature est distingué pour sa stratégie. L'objectif de cours est fixé à 35,9 euros.



Certes, le marché textile est difficile, mais Portzamparc estime que 'la stratégie omnicanale' (Internet, catalogue, magasins) de Damartex fait la différence : elle permet 'le recrutement de nouveaux clients' ainsi que 'l'augmentation du panier moyen', argumente une note.



Positionné sur le créneau des plus de 55 ans, Damartex est également 'porté par une démographie avantageuse, qui malgré un marché textile compliqué, nous semble disposer des atouts nécessaires pour profiter de la digitalisation de l'économie', terminent les spécialistes.





