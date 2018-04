Bonne nouvelle pour Danone, l’entreprise vient d’annoncer les chiffres de sa croissance pour le premier trimestre 2018 et ceux-ci s’avèrent plus élevés que prévu. Alors que le consensus des analystes tablait plutôt sur une croissance autour de 3,9%, le chiffre d’affaires de la société a grimpé de 4,9% en données comparables pour atteindre 6.1 milliards d’euros. Les analystes de Jefferies encouragent donc à garder position sur le titre Danone, qui devrait atteindre 69,5€ selon leurs estimations.



Cette forte progression repose principalement sur la consommation de lait infantile en Chine en forte hausse, notamment depuis l’arrêt de la politique de l’enfant unique par le gouvernement. Danone insiste également dans son communiqué de presse sur le démarrage solide du secteur des Eaux et la poursuite de ses activités Produits Laitiers et d’Origine Végétale.



Une croissance à deux chiffres pour 2018



Danone confirme ainsi sa volonté affichée d’une croissance de son bénéfice net par action courant à taux de change constant supérieure à 10% sur l’ensemble de l’année 2018, hors effets de la vente du japonais Yakult. Ces chiffres contribueront à la réalisation de leur objectif de croissance de chiffre d’affaires et d’amélioration de leur marge opérationnelle courante à l’horizon 2020, malgré une hausse de l’inflation des matières premières et la poursuite de la volatilité de certaines devises comme la livre sterling.



Le PDG Emmanuel Faber se félicite de ces résultats et se veut rassurant pour les investisseurs : « Nous réaffirmons notre confiance dans l’agilité de notre modèle pour nous permettre de garder le cap dans un environnement volatil, atteindre nos objectifs 2018 et accélérer vers notre ambition 2020 ».