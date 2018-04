DANONE : domine le CAC 40 après un début d'exercice encourageant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone (+2,01% à 67,39 euros) reste bien arrimé à la première place du CAC 40 après avoir dévoilé une activité en croissance plus marquée que prévu au premier trimestre. Sur cette période, le groupe agroalimentaire a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,9% en organique, à 6,08 milliards d'euros. Ses volumes de ventes ont, plus particulièrement, augmenté de 1,1%. Le consensus anticipait +3,9% de croissance organique totale dont une baisse de 0,5% des volumes."Danone a signé son meilleur trimestre depuis le quatrième trimestre 2014, en termes de croissance organique, et depuis le quatrième trimestre 2015, pour ce qui concerne ses volumes", commente Jefferies.Le principal moteur de l'expansion de Danone a été son activité de Nutrition spécialisée, dont les ventes ont bondi de 14,5% au premier trimestre. Elles ont surtout été soutenues par le marché chinois de la nutrition infantile (+50%) où les produits du groupe français ont eu un succès phénoménal. En Chine, Danone a bénéficié d'une demande de marché particulièrement forte en raison de la hausse de la natalité enregistrée au second semestre 2016.De plus, le groupe français a gagné des parts de marché et affiché un effet-mix favorable en conséquence du fort développement de son nouveau produit Aptamil Platinum sur le segment ultra-premium. Danone oeuvre aussi à la montée en puissance de son modèle de ventes directes. Le pôle Nutrition spécialisée de Danone représente 46% de son bénéfice.Derrière, les analystes soulignent que la performance des pôles Produits laitiers et d'origine végétale (EDP), qu'ils soient d'Amérique du Nord ou à l'international, reste faible mais se redresse. Ainsi, les ventes de la division EDP Noram (Amérique du Nord) ont baissé de 0,2% au premier trimestre et celles du pôle EDP International ont progressé de 0,8%. Le consensus était à -0,5% et -0,4% respectivement.Barclays souligne même que Danone a vu ses volumes croître aux Etats-Unis pour la première fois depuis l'acquisition de WhiteWave (finalisée en avril 2017). Cette opération ayant été le coup d'envoi de son renforcement aux Etats-Unis sur le marché des produits d'origine végétale.Après ce début d'exercice encourageant, Danone a maintenu son objectif 2018 d'une croissance à deux chiffres de son bénéfice net par action courant à taux de change constant pour 2018, hors effet de la transaction Yakult.? Le consensus est entre 11 et 12%. Les analystes ciblent par ailleurs une croissance organique des ventes du groupe de 3,2% cette année et une marge opérationnelle de 15%.