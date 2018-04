Danone : de nouvelles filiales certifiées 'B Corp'

12/04/2018 | 18:28

Danone a rapporté ce jeudi après la clôture avoir franchi une étape décisive pour atteindre son ambition globale 'B Corp' avec la certification de nouvelles filiales aux Etats-Unis et au Canada.



Danone North America, qui opère aux Etats-Unis, et Danone Canada se sont en effet vues délivrer ladite certification 'B Corp', ce 2 ans avant la date prévue.



'Grâce à ces nouvelles avancées, environ 30% du chiffre d'affaires global de Danone est maintenant couvert par la certification 'B Corp'. Il s'agit d'une étape clef en vue de réaliser notre ambition de certification globale 'B Corp', un des piliers de l'engagement de long terme de l'entreprise visant à concilier croissance économique et progrès social et environnemental', a expliqué le géant français de l'agroalimentaire.



Danone North America devient en outre la plus grande entreprise au monde certifiée 'B Corporation', tandis que Danone Canada devient la plus grande entreprise de biens de consommations certifiée 'B Corporation' au Canada.



Danone compte à présent 8 entités ayant reçu la certification 'B Corp', y compris ses filiales 'Produits Laitiers Frais' en France (Les Prés Rient Bio avec sa marque Les 2 Vaches), en Espagne et au Royaume-Uni, la marque de nutrition infantile Happy Familiy aux Etats-Unis, Danone Aguas de Argentina et AQUA en Indonésie.



La certification 'B Corp' obéit aux standards les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Pour l'obtenir, une entreprise doit se soumettre au B Impact Assessment (questionnaire de certification) et obtenir un score minimal audité de 80 points sur 200.



Afin de conserver sa certification, et dans une optique de progrès continu, elle doit ensuite renouveler cette démarche tous les 2 ans.





