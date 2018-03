Danone : finalise la cession de ses actions de Yakult Honsha

28/03/2018 | 08:48

Le groupe a cédé un total de 24 600 000 actions de Yakult Honsha Co. pour un montant global de 175 milliards de yens, soit environ 1,3 milliard d'euros. Ce chiffre correspond à un multiple de 39 fois le résultat net de Yakult en 2017.



Le produit de l'opération sera affecté d'une part à la réduction de la dette et d'autre part à l'investissement dans le plan d'accélération de la croissance organique de Danone ainsi que de maximisation de ses efficacités à horizon 2020.



A la suite de cette opération, la participation de Danone dans le capital de Yakult est réduite de 21,29 % à 6,61%.



Danone et Yakult poursuivront leur partenariat stratégique de long terme et renforceront leur collaboration.



Danone reste le principal actionnaire de Yakult et proposera la nomination de deux Administrateurs à l'Assemblée Générale des actionnaires de la société.



