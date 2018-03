Danone : lance une émission obligataire de 300 ME

20/03/2018 | 07:49

Danone a annoncé hier soir le lancement réussi d'une émission obligataire de 300 millions d'euros pour financer et refinancer des projets à impact social positif. ' Cette émission à impact social est la première à être réalisée par une multinationale, dans le respect des nouveaux principes des social bonds établis en juin 2017 par l'International Capital Market Association ' indique le groupe.



Cette émission obligataire consiste en des titres libellés en Euro, d'un montant de 300 millions d'euros, à une échéance de 7 ans, et portant un coupon de 1,00% payable en mars 2025. Le règlement-livraison est prévu le 26 mars 2018 et les titres seront cotés sur Euronext Paris.



Cette émission obligataire innovante permet à Danone de poursuivre son ambition à long terme de créer et partager de la valeur durable. Cette émission a suscité une forte demande chez les investisseurs ESG et a bénéficié de conditions de marché favorables.



' Le produit de l'émission sera alloué à des projets ayant un impact social positif pour les parties prenantes de Danone ' précise la direction.



Cécile Cabanis, Directrice Générale Finances, a déclaré : ' Avec cette émission à impact social positif, Danone s'affirme une nouvelle fois comme pionnier pour créer de la valeur durable et la partager avec toutes ses parties prenantes. Avoir un impact positif sur notre écosystème est un levier majeur pour créer de la valeur durable. Et je suis heureuse qu'après avoir introduit des critères ESG dans notre ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d'euros, nous soyons la première multinationale à réaliser une telle émission selon les nouveaux principes des social bonds '.



