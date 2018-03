Dassault Aviation : Entrée en vigueur de la levée d'option de 12 Rafale supplémentaires pour le Qatar

Entrée en vigueur de la levée d'option

de 12 Rafale supplémentaires pour le Qatar

Saint-Cloud, le 27 mars 2018 - La levée d'une option de 12 Rafale par le Qatar est entrée en vigueur ce jour.

Cette levée d'option avait été signée à Doha, le 7 décembre 2017, en présence du Président de la République Française, Monsieur Emmanuel Macron, et de Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Elle faisait suite à un contrat signé le 4 mai 2015 entre l'État du Qatar et Dassault Aviation pour l'acquisition de 24 Rafale.

Avec ces deux commandes, ce sont donc 36 Rafale qui seront opérés par l'Armée de l'Air qatarienne.

Dassault Aviation et ses partenaires remercient les Autorités du Qatar pour cette nouvelle preuve de confiance qui consacre 40 années d'une coopération exemplaire entre l'industrie aéronautique française et l'Armée de l'Air qatarienne.

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

