Dassault Aviation : La Course du Cœur 2018 – 18e participation du Groupe Dassault

Le Groupe Dassault participe pour la 18e fois à la Course du Cœur. Cette 32e édition relie Paris et Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs en 4 jours et 4 nuits, du mercredi 28 mars au dimanche 1er avril 2018.

Cette course de plus de 750 km permet à l'association Trans-Forme, à l'initiative de la manifestation, de sensibiliser le grand public à la transplantation d'organes et à la nécessité du don d'organes.

La Course du Cœur, qui cherche à faire progresser les mentalités sur ces différents thèmes, et permet de communiquer dans plus de 200 communes et dans de nombreux médias qui couvrent l'événement, rendra hommage au Pr Christian Cabrol, décédé le 16 juin 2017. Pionnier de la transplantation d'organes, et auteur en 1968 de la 1ère greffe du cœur en Europe, il fut l'indéfectible soutien de la Course depuis sa création.