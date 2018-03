Dassault Aviation : Lancement du PEA MMT

Lancement du PEA MMT

Florence Parly, ministre des Armées,

a officialisé le lancement du Plan d'Etude Amont « Man-Machine-Teaming »

attribué par la DGA à Dassault Aviation et à Thales pour développer les technologies d'Intelligence Artificielle nécessaires à l'aviation de combat du futur.

Saint-Cloud le 16 mars 2018 - Ce jour, Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, P-DG de Thales, ont accueilli Florence Parly, ministre des Armées, et Joël Barre, Délégué général pour l'Armement, au siège de Dassault Aviation à Saint-Cloud.

Florence Parly s'est fait présenter quelques-uns des concepts sur lesquels s'appuie le Plan d'Etude Amont « Man-Machine-Teaming » (PEA MMT). Cette étude, confiée par la Direction générale de l'Armement (DGA) à Dassault Aviation (mandataire) et Thales (cotraitant), a pour but de développer les technologies de l'Intelligence Artificielle nécessaires à l'aviation de combat du futur.

Lors de sa visite, la ministre des Armées a pu notamment évaluer le concept de « système aérien cognitif » qui repose, à la fois, sur des fonctions plus autonomes au sein des aéronefs et sur une relation Homme/Machine maintenant en permanence l'humain dans la boucle de décision.

Florence Parly a également rencontré les représentants d'une centaine de start-up, PME, laboratoires et centres de recherche français spécialisés dans l'Intelligence Artificielle, la robotique et les nouvelles interfaces Homme/Machine. Cet écosystème sera associé au PEA, en partenariat avec Dassault Aviation et Thales, pour élaborer des algorithmes de très haut niveau et proposer des solutions disruptives.

Dassault Aviation et Thales remercient le ministère des Armées pour la confiance qu'il leur témoigne dans un domaine hautement stratégique. Ils se réjouissent de fédérer autour des enjeux aéronautiques militaires l'écosystème français de l'Intelligence Artificielle, l'un des plus performants au monde.

A propos de MMT :

Le Plan d'Étude Amont Man-Machine-Teaming a été notifié aux industriels par la DGA en janvier 2018. Il se déroulera sur trois ans et impliquera Dassault Aviation (mandataire, système de combat aérien) et Thales (cotraitant, part Interface Homme/Système et capteurs).

MMT vise entre autres à :

Définir les cockpits et les systèmes autonomes futurs.

Faire progresser les technologies innovantes dans le domaine des équipiers Homme et Machine au sein du système aérien cognitif, en particulier dans l'autonomie décisionnelle et le machine learning.

Faire progresser les concepts et technologies dans le domaine des capteurs intelligents / apprenants.

* * *

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs.

À propos de Thales :

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fonds des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros.

