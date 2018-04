Dassault Aviation : Le Comité exécutif de Dassault Aviation se réunit à New Delhi pour réaffirmer son plein soutien à la politique du « Make in India »

Le Comité exécutif de Dassault Aviation se réunit à New Delhi

pour réaffirmer son plein soutien à la politique du « Make in India »

(Saint-Cloud, France, le 23 avril 2018) - A l'issue d'une visite de quatre jours d'une importante mission industrielle d'une soixantaine d'entreprises françaises membres du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) à Delhi, Bangalore, Mumbai et Hyderabad, destinée à renforcer la coopération franco-indienne dans le domaine aérospatial, Éric Trappier, Président du GIFAS et Président-Directeur général de Dassault Aviation, a réuni le Comité exécutif de Dassault Aviation à New Delhi pour rappeler l'importance stratégique de l'Inde dans la vision de l'entreprise et son engagement à garantir le succès de la politique du « Make in India ».

Cette réunion de haut niveau, organisée pour la première fois en dehors du siège de l'entreprise à Saint-Cloud, en région parisienne, est venue clôturer plusieurs visites de chaque administrateur et de leurs équipes auprès des principaux partenaires industriels dans tout le pays, en l'occurrence Delhi, Bangalore, Pune et Nagpur, afin de renforcer les liens existants et finaliser la feuille de route devant établir des méthodes et processus concrets pour garantir l'efficacité et la compétitivité de l'implantation de Dassault Aviation en Inde.

Outre la création de la joint-venture Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) en avril 2015 et la pose de la première pierre de l'usine de production sur le site de Mihan, à Nagpur, fin octobre 2017, la réunion du Comité exécutif souligne la volonté de l'entreprise de poser les fondations d'un écosystème industriel national dans le domaine aéronautique et défense, obéissant aux standards les plus élevés du secteur et faisant de l'Inde un fournisseur international de référence sur le marché aérospatial mondial.

Cet important déplacement de la Direction de Dassault Aviation intervient après de nombreux séminaires industriels organisés à la fois en France et en Inde pour promouvoir les interactions B2B et les synergies actuelles et potentielles entre entrepreneurs français et indiens.

« Le Comité exécutif de Dassault Aviation se mobilise autour de l'ambitieux projet de contribuer activement aux politiques « Make in India » et « Skill India » qui conduiront à l'indépendance de l'Inde dans le domaine aérospatial. Chaque membre du Comité, dans son domaine d'expertise respectif, s'engage à tout mettre en oeuvre pour satisfaire aux exigences d'une telle ambition. Dassault Aviation est déterminé à réussir son implantation en Inde et à faire partie de l'avenir de la plus grande république du monde », a déclaré Éric Trappier à son retour de voyage.

* * *

A propos de Dassault Aviation et l'Inde :

Les avions Dassault Aviation font partie intégrante des forces armées indiennes depuis plus de six décennies. Le premier avion Dassault Aviation, le Toofani, a été fourni à l'Inde en 1953, suivi par le Mystère IV, l'avion naval Alizé, le Jaguar (construit sous licence par HAL), et le Mirage 2000. Ces avions ont tous contribué à la souveraineté de l'Inde, et le Mirage 2000 reste aujourd'hui un avion de combat à la pointe de la technologie pour l'IAF. Le 23 septembre 2016, 36 avions de combat Rafale ont été acquis pour équiper l'armée de l'Air indienne.

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

* * *

