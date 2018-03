Dassault Aviation : Le Falcon Epicure au service de l'armée de l'Air

Le Falcon Epicure au service de l'armée de l'Air

Saint-Cloud, le 1er mars 2018 - Le ministère des Armées a annoncé sa décision de confier à Dassault Aviation l'intégration sur trois Falcon de la Capacité Universelle de Guerre Electronique (CUGE) développée par Thales (programme Epicure).

Dassault Aviation et les dizaines d'entreprises françaises associées aux programmes Falcon remercient le ministère des Armées, la direction générale de l'Armement et l'armée de l'Air pour leur confiance.

Le niveau de performances attendu des Falcon Epicure nécessite un travail d'intégration très poussé qui est au coeur des savoir-faire de Dassault Aviation, de son rôle d'architecte industriel et de son partenariat avec Thales.

« Je suis fier et heureux de la décision du ministère des Armées. Le Falcon Epicure servira les Forces françaises comme le font déjà les Falcon 10, 200, 50, 900, 2000 et 7X, déclare Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation. Les Falcon de mission sont la parfaite illustration des compétences duales de Dassault Aviation : nos avions civils bénéficient des technologies de pointe développées pour nos avions de combat qui tirent profit en retour des processus industriels mis en oeuvre pour la production très concurrentielle des Falcon ».

Exportés dans plus de 90 pays, les Falcon sont des avions souples et économiques d'emploi. Leurs qualités de vol, leur formule aérodynamique et leur polyvalence les rendent capables d'assurer des missions au-delà des normes civiles. Ils sont conçus par le même bureau d'études qui développe les avions de combat Mirage, Rafale ou nEUROn. Depuis 50 ans, Dassault Aviation a modifié de nombreux Falcon pour les adapter à l'évacuation sanitaire, au transport cargo, à la surveillance maritime, etc. Ces appareils multirôles représentent environ 10 % de la flotte Falcon en service dans le monde.

