Dassault Aviation au salon aéronautique ILA Berlin 2018

(Saint-Cloud, France, le 24 avril 2018) - Dassault Aviation participe au salon ILA (Innovation and Leadership in Aerospace) de Berlin, en Allemagne, du 25 au 29 avril. Cette édition, où la France est l'invitée d'honneur, contribue à la dynamique de coopération souhaitée par les dirigeants des deux pays. Dassault Aviation s'inscrit pleinement dans cette démarche.

Trois avions Dassault seront visibles sur l'exposition statique du salon ILA :

deux Rafale de l'armée de l'Air française,

un biréacteur Falcon 2000LXS.

Conçu et fabriqué par Dassault Aviation, l'avion de combat Rafale est capable d'assumer tous les types de missions, pour les armées de l'air comme pour les forces aéronavales.

Conçus et fabriqués par Dassault Aviation, les Falcon sont une famille d'avions d'affaires reconnus pour leurs qualités de vol, leur souplesse d'emploi, leur faible consommation et leurs innovations.

Au sein du pavillon GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), l'espace Dassault Aviation présentera, sous format réduit, d'autres appareils dont le nEUROn, programme de drone de combat furtif conduit par Dassault Aviation et réalisé en coopération européenne pour préparer les futurs systèmes aériens de combat.

Dassault Aviation maîtrise à la fois les enjeux de défense et les enjeux économiques du fait de sa nature duale : le groupe produit ses avions militaires et ses avions d'affaires à partir du même bureau d'études et des mêmes usines. Les hautes technologies issues des activités défense bénéficient aux activités civiles qui développent en retour des processus industriels très compétitifs.

Pivot d'un tissu industriel stratégique qui compte des centaines d'entreprises en France et à l'international, Dassault Aviation est également l'actionnaire industriel de référence du Groupe Thales.

A propos de Dassault Aviation :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.

https://www.dassault-aviation.com Twitter : @Dassault_OnAir

