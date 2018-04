Dassault Aviation : réunion du comité exécutif en Inde

23/04/2018 | 10:37

Dassault Aviation indique avoir réuni son comité exécutif à New Delhi pour 'rappeler l'importance stratégique de l'Inde dans la vision de l'entreprise et son engagement à garantir le succès de la politique du Make in India'.



Cette réunion de haut niveau, organisée pour la première fois en dehors du siège de l'entreprise à Saint-Cloud, est venue clôturer plusieurs visites de chaque administrateur et de leurs équipes auprès des principaux partenaires industriels dans tout le pays.



Cet important déplacement de la direction intervient après de nombreux séminaires industriels organisés à la fois en France et en Inde pour promouvoir les interactions B2B et les synergies actuelles et potentielles entre entrepreneurs français et indiens.



