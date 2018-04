Dassault Aviation : s'allie à Airbus pour développer le SCAF

25/04/2018 | 14:41

Dassault Aviation et Airbus annoncent s'associer pour assurer le développement et la production du Système de Combat Aérien Futur (SCAF), amené à compléter puis à remplacer les Eurofighter et les Rafale actuellement en service, entre 2035 et 2040.



Cet accord industriel historique conclu à Berlin 'permettra de garantir la souveraineté et le leadership technologique de l'Europe dans le secteur de l'aviation militaire au cours des prochaines décennies', selon les deux constructeurs aéronautiques.



Le SCAF sera conçu comme un 'système de systèmes' comprenant drones, connectivité et communications sécurisées. Initié au terme de l'étude, le contrat de développement global comprendra des démonstrateurs qui soutiendront le programme SCAF à partir de 2025.



