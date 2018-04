Dassault Aviation : souligne son engagement en Inde en délocalisant un comex à New Delhi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le comité exécutif de Dassault Aviation s'est réuni jeudi 19 avril à New Delhi "pour rappeler l'importance stratégique de l'Inde dans la vision de l'entreprise et son engagement à garantir le succès de la politique du 'Make in India'", a fait savoir l'avionneur lundi. C'est la première fois que le comité exécutif se réunissait en dehors du siège de l'entreprise à Saint-Cloud.

Cette réunion a eu lieu à l'issue de la visite d'une mission industrielle d'une soixantaine d'entreprises françaises, membres du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) à Delhi, Bangalore, Bombay et Hyderabad, destinée à renforcer la coopération franco-indienne dans le domaine aérospatial. Elle a été précédée de plusieurs visites des administrateurs de Dassault Aviation et de leurs équipes auprès des principaux partenaires industriels dans tout le pays "afin de renforcer les liens existants et finaliser la feuille de route devant établir des méthodes et processus concrets pour garantir l'efficacité et la compétitivité de l'implantation de Dassault Aviation en Inde".

Dans le sillage du contrat d'acquisition par l'Inde de 36 avions de combat Rafale, signé en 2016, Dassault Aviation a engagé une politique intensive de coopération industrielle dans le pays. A travers une société commune avec Reliance Group, Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL), le groupe construit une usine à Nagpur, dans l'Etat du Maharashtra, destinée à fabriquer des pièces aéronautiques pour les Rafale mais aussi pour les jets d'affaires Falcon. Cela représente un investissement de plus de 100 millions d'euros pour Dassault Aviation.

Au total, Dassault et ses partenaires industriels français se sont aussi engagés à réinvestir en Inde l'équivalent de 50% du montant du contrat, estimé à 8 milliards d'euros, à travers des investissements, partenariats et achat de matériels. Le groupe espère en outre compléter la commande initiale, notamment par une version embarquée du Rafale destinée à la marine indienne.

"La réunion du comité exécutif souligne la volonté de l'entreprise de poser les fondations d'un écosystème industriel national dans le domaine aéronautique et défense, obéissant aux standards les plus élevés du secteur et faisant de l'Inde un fournisseur international de référence sur le marché aérospatial mondial", a indiqué Dassault Aviation dans un communiqué.

