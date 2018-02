DASSAULT SYSTEMES : bondit grâce à une fin d'année favorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes (+7,28% à 99,64 euros) est arrimé en tête du SBF 120 depuis ce matin grâce à des résultats meilleurs que prévu. Soutenu par des ventes solides de licences de logiciels, domaine très rentable, l'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a enregistré au quatrième trimestre une progression de 14% de son bénéfice par action ajusté à 89 cents, dépassant de 7 cents le consensus Reuters. Sa marge opérationnelle trimestrielle est ressortie, quant à elle, à 38,6%, en amélioration de 3,3 points.Dassault Systèmes a bénéficié d'un dernier trimestre plus dynamique que prévu, le chiffre d'affaires ressortant à 912,8 millions d'euros, en augmentation de 3% (+8% à taux de changes constants), là où le marché anticipait 881 millions d'euros.Cette surperformance trouve son origine dans le bond de 16% à taux de change constants des revenus des nouvelles licences, à 296 millions d'euros. Ces dernières ont progressé de 11% sur l'ensemble de 2017 alors que Dassault Systèmes ciblait au mieux une progression de 10%.Pour l'ensemble de l'exercice 2018 et sur une base ajustée, le champion hexagonal du logiciel anticipe un bénéfice par action d'environ 2,83 à 2,88 euros, en hausse de 6% à 8% ou de 11% à 13% à taux de change constants. La marge opérationnelle est prévue entre 31% et 31,5%, comparée à 32% en 2017. Celle-ci souffrira de la dilution liée aux acquisitions et des effets de change défavorables. Kepler Cheuvreux précise qu'elle est inférieure aux attentes (32,5%), mais considère qu'il s'agit d'une prévision prudente. L'analyste rappelle que Dassault Systèmes a en effet un nouveau directeur financier, Pascal Daloz, sous-entendant qu'il ne souhaite pas décevoir les marchés pour sa première année à ce poste.Le chiffre d'affaires 2018 de Dassault Systèmes devrait pour sa part croître de 8% à 9% à taux de change constants et atteindre 3,355 à 3,385 milliards d'euros. Les revenus des nouvelles licences logiciels sont anticipés en augmentation de 8% à 10%, hors impact des changes.