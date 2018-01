DASSAULT SYSTEMES : collabore avec Toyota pour du marketing digital de nouvelle génération

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes et Toyota Motor Europe annoncent la signature d'un contrat de trois ans aux termes duquel les deux sociétés collaboreront au développement d'un processus de production digital optimisé permettant de créer des solutions de marketing numérique de nouvelle génération utilisées lors du lancement de nouveaux modèles de voitures en Europe. Ces solutions proposeront des contenus localisés et personnalisés aux consommateurs qui souhaitent vivre de nouvelles expériences dans leur parcours d'achat d'un nouveau véhicule.Avec l'industry solution experience "Virtual Garage" de Dassault Systèmes, Toyota Motor Europe pourra utiliser les applications de visualisation haut de gamme 3DExcite pour automatiser et intégrer ses processus de production d'actifs marketing numériques. Toyota Motor Europe pourra également utiliser ses données d'ingénierie pour créer des contenus marketing avec des représentations virtuelles de véhicules, et procurer aux publics ciblés toute la puissance émotionnelle de la marque et de ses produits.Grâce aux processus de production d'actifs automatisés de bout en bout, les consommateurs peuvent découvrir des brochures, des contenus vidéo en ligne, des configurateurs de véhicules sur internet et d'autres ressources présentant les nouveaux modèles ou de nouveaux coloris, localisés en fonction des préférences de marchés spécifiques. Ces contenus peuvent être personnalisés en fonction des goûts de chaque client, et répondre ainsi à la quasi-totalité des exigences demandées pour chaque produit avec un haut niveau de qualité, de cohérence et de précision.