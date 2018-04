DASSAULT SYSTEMES : résultats en amélioration au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes (-2,67% à 105,80 euros) figure parmi les principales baisses de l’indice SBF 120 après la présentation de ses résultats du premier trimestre. L'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a enregistré une progression de 26% de son bénéfice par action ajusté à 59 cents. Sa marge opérationnelle trimestrielle est ressortie, quant à elle, à 27%, en amélioration de 0,8 point.Le chiffre d'affaires est ressorti à 771,2 millions d'euros, en augmentation de 1% (+9% à taux de changes constants). Les revenus des nouvelles licences ont progressé de 4% à 180,5 millions d'euros. Corrigés des effets de change, ils ont bondi de 14%.Le champion hexagonal du logiciel a confirmé ses objectifs 2018. Sur une base ajustée, il anticipe un bénéfice par action d'environ 2,83 à 2,88 euros, en hausse de 6% à 8% ou de 11% à 13% à taux de change constants. La marge opérationnelle est prévue entre 31% et 31,5%, comparée à 32% en 2017. Celle-ci souffrira de la dilution liée aux acquisitions et des effets de change défavorables.Le chiffre d'affaires 2018 de Dassault Systèmes devrait pour sa part croître de 8% à 9% à taux de change constants et atteindre 3,355 à 3,385 milliards d'euros. Les revenus des nouvelles licences logiciels sont anticipés en augmentation de 8% à 10%, hors impact des changes.Pour le deuxième trimestre 2018, le groupe cible sur une base ajusté un chiffre d'affaires de 815 à 830 millions d'euros, soit une croissance comprise entre 8% et 10% à taux de change constants, et une marge opérationnelle de l'ordre de 29% à 30%. Le bénéfice par action est pour sa part anticipé de 0,65 à 0,68 euro, en croissance de 5% à 10% et de 16% à 22% à taux de change constants.Dassault Systèmes organisera une journée investisseurs le 15 juin.