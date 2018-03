Dassault Systemes : Quintiq (DASSAULT SYSTEMES) annonce un contrat avec PANDORA

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PANDORA -1.46% 621.8 -6.59%

Quintiq, marque de Dassault Systèmes et chef de file mondial sur le marché des solutions logicielles de planification et d'optimisation de la supply chain (SCP&O), a annoncé que le joaillier danois Pandora a choisi d'utiliser son système dans le cadre de son programme d'expansion capacitaire. Afin de répondre à une demande croissante dans ses 7 800 points de vente répartis dans plus de 100 pays, le premier joaillier au monde en volume de production a pour objectif de doubler ses capacités de production d'ici fin 2019 par rapport à l'exercice 2015.Pandora va intégrer la solution Quintiq à son processus de planification tactique et opérationnelle dans ses trois sites de production en Thaïlande, où plus de 95 % de ses bijoux ont été produits en 2017. Le système lui permettra d'optimiser son planning de production, avec pour conséquence une meilleure utilisation de ses capacités actuelles et futures, et une productivité accrue.