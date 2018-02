Dassault Systèmes : collabore avec HP Inc pour Solidworks

07/02/2018 | 16:17

Dassault Systèmes annonce une collaboration avec HP Inc pour optimiser Solidworks, application de design 3D et d'ingénierie de Dassault Systèmes, pour prendre en compte les capacités 'voxel by voxel' des solutions d'impression 3D HP Multi Jet Fusion.



'Ainsi, les designers et les ingénieurs peuvent complètement réimaginer les produits, utiliser de nouveaux matériaux, aller au-delà des limites de la fabrication traditionnelle et produire de nouvelles pièces plus rapidement et de meilleure qualité', explique-t-il.



Les deux groupes vont aligner leurs feuilles de route de développements technologiques. Les futures versions de Solidworks seront compatibles avec la nouvelle gamme d'imprimantes 3D Jet Fusion 300/500 d'HP qui permettra de créer des pièces en couleur ou en noir et blanc.



