Dassault Systèmes : confirme ses objectifs annuels après un bon premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a confirmé mercredi ses prévisions pour 2018, exprimées sur la base des anciennes normes comptables IAS 18, après avoir dégagé des résultats en croissance au premier trimestre.

Au premier trimestre, l'éditeur du logiciel de CAO CATIA et du moteur d'analyse de données Exalead a réalisé, selon les nouvelles normes IFRS 15, un chiffre d'affaires de 818,7 millions d'euros. Selon la norme IAS 18, le chiffre d'affaires s'est établi à 769,3 millions d'euros, en hausse de 1% à données publiées et de 10% à changes constants, faisant ressortir une marge opérationnelle de 16,8%.

Mesuré à 53 cents en IFRS 15, le résultat par action a atteint 39 cents en IAS 18 au premier trimestre, en croissance de 18% à données publiées et de 33% à changes constants. Dassault Systèmes applique la norme IFRS 15 à compter de ce trimestre, au lieu de IAS 18 auparavant.

L'éditeur publie également des résultats en données non-IFRS, considérant qu'elles reflètent mieux ses performances opérationnelles. Sur cette base, le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 771,2 millions d'euros, en hausse de 1% à données publiées et de 9% à changes constants. La marge opérationnelle non-IFRS est ressortie à 27%, à comparer à 26,2% au premier trimestre 2017. Le bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS a atteint 59 cents, en amélioration de 11% globalement et de 26% à changes constants.

Début février, Dassault Systèmes avait indiqué tabler sur un chiffre d'affaires trimestriel non-IFRS d'environ 750 à 770 millions d'euros, sur une marge opérationnelle comprise entre 26 et 27% et sur un BNPA trimestriel entre 54 et 57 cents. De leur côté, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 777 millions d'euros au premier trimestre 2018 et sur un BNPA de 57 cents, d'après FactSet.

"Nous attendions un bon début d'année 2018 et nous avons la satisfaction d'annoncer que les résultats du premier trimestre sont conformes à nos objectifs", a déclaré Pascal Daloz, directeur général adjoint de Dassault Systèmes en charge des affaires financières et de la stratégie, cité dans le communiqué du groupe. "Dans une large mesure, ces résultats du premier trimestre démontrent l'ampleur et l'équilibre de notre performance financière. Nos trois réseaux de distribution, toutes nos grandes marques et neuf de nos 12 zones géographiques ont enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires des licences à taux de change constants. De plus, l'analyse de la performance du chiffre d'affaires logiciel permet de constater une dynamique comparable des industries Transport et Mobilité, Aéronautique et Défense, Equipements Industriels, Biens de Consommation-Distribution, Architecture, Ingénierie et Construction et Ressources Naturelles, ainsi qu'une progression en Sciences de la Vie", a-t-il ajouté.

Pour l'ensemble de l'exercice, la société principalement détenue par le Groupe Industriel Marcel Dassault a confirmé sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données non-IFRS de 8% à 9% à taux de change constants, soit 3,355 à 3,385 milliards d'euros dans l'hypothèse d'un euro à 1,25 dollar au deuxième trimestre, à 1,20 dollar au second semestre et à 134,5 yens sur l'ensemble de l'exercice avant effets de couverture.

Dassault Systèmes cible également un taux de marge opérationnelle compris entre 31% et 31,5% cette année, contre 32% en 2017, "reflétant la dilution liée aux acquisitions et les effets de change défavorables partiellement compensée par une croissance organique modérée à taux de change constants" ainsi qu'un BNPA de 2,83 à 2,88 euros, en croissance de l'ordre de 6% à 8% à données publiées et de 11% à 13% environ à taux de change constants.

Pour le deuxième trimestre, toujours en données non-IFRS, l'éditeur anticipe un chiffre d'affaires d'environ 815 à 830 millions d'euros, en croissance de 8% à 10% à taux de change constants, un taux de marge opérationnelle de l'ordre de 29 à 30% et un BNPA de 65 à 68 cents, en croissance de l'ordre de 5 à 10% à données publiées et de 16% à 22% environ à taux de change constants.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

