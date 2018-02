Dbt : DBT inaugure ses chargeurs dans le projet Européen Unit-E

Un réseau européen transfrontalier

En janvier 2018, DBT a inauguré ses chargeurs rapides installés au sein du réseau de recharge rapide Unit-E. Avec 38 chargeurs rapides multistandards installés, le réseau Unit-E a pour but de proposer un maillage unique de recharge à travers la Belgique, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Le projet est cofinancé par l'Union Européenne via le fonds d'investissements aux infrastructures Ten-T, ainsi que par EDF, Nissan et 8 autres partenaires privés.

DBT fournisseur des corridors de recharge européens

Sélectionné dans cinq des neufs projets d'infrastructures actuels financés par les fonds européen Ten-T, DBT aura livré un total de 529 chargeurs réparti sur ces différents réseaux : Rapid Charge Network et Unit-E au Royaume-Uni, ESB en Irlande, Central European Green Corridors en Croatie et Slovaquie et Corri-door en France.

Le chargeur rapide 50kW de DBT, sélectionné pour ces déploiements européens, est compatible avec l'ensemble des véhicules électriques disponibles sur le marché (CHAdeMO, COMBO/CCS et AC Type 2) pour des batteries rechargées en moins de 30 minutes.

Hervé Borgoltz, Président Directeur Général de DBT déclare:

« Les programmes de financement européens permettent le développement de corridors de recharge facilitant la démocratisation de l'électromobilité à travers le Vieux Continent, tout en diminuant l'empreinte carbone de nos déplacements individuels.

DBT est fier de participer aux différents projets de déploiement de réseaux de recharge en fournissant des solutions en adéquation avec les besoins des usagers mais aussi des capacités de recharge des véhicules électriques, dont l'autonomie ne cesse d'augmenter. Notre chargeur rapide multistandard 50kW correspond aux besoins des véhicules actuels mais nous pensons aussi au futur. C'est pour cela que DBT innove sans cesse depuis plus de 25 ans et propose aujourd'hui des solutions de recharge délivrant jusqu'à 150 et bientôt 350kW de puissance, pour répondre aux futurs besoins de recharge des nouvelles générations de véhicules électriques.»

À PROPOS DE DBT

Depuis 1992 le groupe s'est spécialisé dans la conception et la fabrication de bornes de Charge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, DBT est reconnu comme l'un des tous premiers acteurs industriels pour les bornes de recharge rapides. Plus de 2000 produits installés à ce jour dans 43 pays compatibles avec tous les véhicules du marché. Avec une gamme de produits allant de 50 à 350kW, DBT est l'un des rare « pure player » à avoir anticipé les besoins de recharge de véhicules annoncés pour les 5 prochaines années, valorisant ainsi son expérience unique en Europe.

Le groupe DBT est coté sur Alternext depuis décembre 2015.

code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

Contact corporate:

Marlène Maréchal

Tél : 03 21 50 92 92

communication@dbt.fr

