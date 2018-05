Dbt : Educare by DBT : la filiale de formation du groupe DBT certifiée AFNOR

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT), leader européen du marché des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, présente sa nouvelle filiale dédiée à la formation des ingénieurs des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) : Educare by DBT. Créée fin 2016, cette nouvelle entité est désormais référencée auprès d'AFNOR Compétences pour la formation concernant les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Une nouvelle filiale dédiée à la formation

Suite à l'augmentation des demandes de formation sur les produits DBT, notamment sur les infrastructures de recharge, le Groupe DBT a créé une nouvelle entité dédiée à la formation : Educare by DBT. Cette nouvelle filiale forme les professionnels à l'installation, la maintenance et l'utilisation des produits de DBT Charging Electric Vehicles (DBT-CEV) et de DBT Ingénierie. Cet accès à une formation professionnelle assure un service SAV de qualité et une meilleure disponibilité des équipements DBT chez ses clients.

Organisme de formation à portée nationale

Educare by DBT est reconnu en tant qu'organisme de formation, déclaration d'activité enregistrée* auprès du préfet de région d'Hauts-de-France. Cette déclaration lui conférant ainsi une portée nationale, l'activité d'Educare by DBT permettra de développer les compétences des entreprises souhaitant se spécialiser dans les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE).

Les prestations sont proposées en quatre langues pour des entreprises françaises ou étrangères.

Partenariat avec AFNOR Certifications

Suite au décret n°2017-26 relatif aux IRVE, Educare by DBT a été sélectionnée par AFNOR Certifications pour la mise en place d'une qualification afin de répondre aux exigences techniques et de compétences. Fort du savoir-faire développé sur les produits DBT-CEV, la filiale Educare by DBT sera le partenaire d'AFNOR certification pour délivrer les formations nécessaires aux entreprises souhaitant obtenir la qualification.

https://certification.afnor.org/energie/qualification-installation-irve

* Enregistré sous le numéro 32 62 02862. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

À PROPOS DE DBT

Depuis 1992 le groupe s'est spécialisé dans la conception et la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Aujourd'hui, DBT est reconnu comme l'un des tous premiers acteurs industriels pour chargeurs rapides. Plus de 2000 produits installés à ce jour dans 43 pays compatibles avec tous les véhicules du marché. Avec une gamme de produits allant de 50 à 350kW, DBT est l'un des rare « pure player » à avoir anticipé les besoins de recharge de véhicules annoncés pour les 5 prochaines années, valorisant ainsi son expérience unique en Europe.

Le groupe DBT est coté sur Alternext depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt-bourse.com

code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT

Contact Corporate:

Marlène MARÉCHAL

Tél : 03 21 50 92 92

communication@dbt.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53349-dbt-cp-educare-afnorcompetences.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews