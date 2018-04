Amélioration significative de la profitabilité avec une marge brute consolidée de 24% et forte réduction des pertes opérationnelles

Renouvellement intégral de la gamme de coffrets et bornes de recharge

Renforcement des fonds propres et visibilité accrue sur le financement d'ici Décembre 2018

Légère révision à la baisse de l'objectif de taux de croissance annuel à 10% et confirmation de l'objectif de réduction significative des pertes opérationnelles sur l'exercice 2017/18

Confirmation que les solutions « bornes rapides » pour la recharge de véhicules électriques a forte autonomie (100 à 150 kW) s'imposent d'ores et déjà comme les produits du futur à forte valeur ajoutée

Discussion avancée pour la création d'une Joint-Venture à Shenzhen en Chine

DBT (code ISIN : FR0013066750 – code mnémotique : ALDBT), expert européen des solutions de recharge pour véhicule électrique, annonce ses résultats semestriels de l'exercice 2017/18 (période du 1er juillet au 31 décembre 2017). Les comptes au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 26 avril 2018 et le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public ce jour sur le site Internet de la société.

Hervé Borgoltz, Président-Directeur Général de DBT, déclare : « 100 ans pour passer de la « Jamais contente » en 1910 a la Tesla Roadster en 2010, 4 ans pour passer de la Leaf « voiture de l'année 2012 » a la new Leaf 2017 et 2 ans pour passer d'un besoin de recharge rapide 50kW a des puissances de 100 à 150 kW. La Chine devient le premier marché mondial pour le véhicule électrique. Ces chiffres et ces dates résument bien à eux seuls l'accélération du temps et des enjeux qui sont ceux de DBT dans le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Nous avons été les premiers à produire un chargeur rapide 50kW tri-standard dès 2012, nous sommes déjà parmi les premiers fournisseurs de solution 150 kW et plus pour les véhicules électriques légers comme pour les bus et les camions électriques. Comme la technique n'est pas tout, DBT propose désormais une série de produits et de tests nécessaires à la maintenance des bornes rapides ainsi qu'une « école de formation » pour les futurs ingénieurs, spécialisés dans la maintenance des infrastructures et des véhicules électriques (EDUCARE). Et tout cela en moins de 5 ans grâce à la confiance de nos investisseurs. La visibilité du marché s'est fortement améliorée sur les derniers mois et nos efforts financiers portent enfin leurs fruits dans un contexte de marché très compétitif. »

TABLEAU RESUME DU COMPTE DE RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2017/18 – EN MILLIERS D'EUROS

S1 2016/17 S1 2017/18 Bornes de recharge et services associés 4049 2734 Transformateurs et mobilier urbain 1186 842 Chiffre d'affaires 5235 3576 Marge brute 583 858 % des ventes 11% 24% EBITDA -1421 -438 % des ventes -27% -12% Résultat d'exploitation -1435 -617 Résultat net -1250 -629

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS : AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA PROFITABILITE ET REDUCTION DES PERTES

Le CA de DBT du 1er semestre 2017/18 s'établit à 3567k Euros.

La marge brute consolidée s'améliore sensiblement et s'établit à 24% en particulier sous l'effet de l'internalisation des compétences techniques, d'un sourcing plus strict des composants de fabrication de nos produits, avec un objectif de baisse de prix de revient et grâce à l'optimisation des processus de fabrication selon les préconisations de la norme ISO 9001 Version 2015.

Par ailleurs, les pertes du résultat d'exploitation se réduisent significativement et sont désormais de -617k Euros contre -1435k Euros pour l'exercice de l'année précédente. Ceci s'explique essentiellement par l'augmentation de la marge brute (275k Euros), la réduction des dépenses de R&D (405k Euros) et la réduction des frais généraux et administratifs (255k Euros).

L'activité de la filiale DBT-CEV a été pénalisée par la mise en route plus longue que prévu du contrat « Third Year Maintenance » avec Nissan, qui s'est avérée être plus complexe à mettre en œuvre. Les problèmes sont maintenant résolus et le retard sera en grande partie rattrapé sur le S2 2017-2018. Concernant l'activité borne rapide, nous avons débuté la commercialisation du nouveau chargeur 50-150kW au début de l'année 2018, après 6 mois d'activité commerciale intense. Sur le S2 2017-2018, nous sommes confiants que ce produit sera fortement contributeur de ventes pour les mois qui viennent.

L'activité de la filiale DBT Ingénierie continue de progresser et confirme son retour à l'équilibre grâce à de nombreux contrats export.

STRUCTURE FINANCIÈRE : RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES ET AUGMENTATION DU FINANCEMENT VIA NICE AND GREEN

Alors qu'au 30 Juin 2017, les fonds propres consolidés de DBT étaient de -290K Euros, au 31 Décembre 2017, ils sont de 934k Euros sous l'effet combiné de la conversion par Nice and Green d'Obligations Convertibles en Actions (OCA), durant cette période et la réduction des pertes opérationnelles.

Par ailleurs et en date du 19 Février 2018, DBT a communiqué la signature d'un avenant au contrat de prêt obligataire d'un montant de 3 millions d'Euros conclu avec Nice & Green en date du 29 Mars 2017. Le montant total du financement obligataire est désormais porté à 7 millions d'Euros jusqu'au 31 Décembre 2018, ce qui permet de donner à la fois de la visibilité et de la flexibilité a DBT pour l'année 2018.

PERSPECTIVES

En raison de difficultés d'exécution non anticipées du contrat TYM, DBT revoit légèrement à la baisse son objectif d'une croissance désormais de 10% pour le chiffre d'affaires annuel à fin juin 2018 par rapport à l'exercice précédent mais confirme la poursuite de son objectif de réduction significative des pertes opérationnelles sur l'exercice 2017/18 par rapport à l'exercice précédent.

Par ailleurs, DBT est en négociation avancée pour la création d'une Joint-Venture à Shenzhen en Chine. Celle-ci concerne la fabrication de coffrets de recharge simples destinés au marché européen et asiatique ainsi que la distribution de la technologie DBT utilisée pour la nouvelle gamme de chargeurs rapides QCNG50/150 kW pour une fabrication locale sous licence.

Le marché de la borne rapide, quant à lui continue d'offrir des perspectives attractives et la fin de l'année 2017 a constitué un tournant majeur pour celui-ci. De grands projets structurants financés en partie par des fonds européens ont été enfin confirmés. Ainsi, la Commission Européenne a confirmé le financement de près de 4.000 sites pour environ 20.000 points de charge. Une liste d'une quinzaine de projets a été annoncée fin 2017 pour des débuts programmés dès 2018 pour les 4/5 ans qui viennent. Ceux-ci ouvrent enfin de très larges perspectives pour la vente de notre nouvelle gamme de chargeurs QC 50kw et QCNG150/350kw présentés dès l'automne 2017 et au premier trimestre 2018 dans les plus grand salons spécialisés en Europe.

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maitrise de l'énergie et de l'aménagement de l'espace urbain. A l'origine, fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose au sein de sa filiale ingénierie des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie.

DBT-CEV est un acteur reconnu en termes d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques innovantes. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h) et rapide/ultra-rapide (- 30 minutes). Une filiale consacrée à la formation des produits DBT existe depuis 2016.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT comptait 77 salariés au 1er juillet 2017 et a généré 9M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2016/2017.

