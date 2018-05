DBT : Educare by DBT référencée auprès d'AFNOR Compétences

17/05/2018 | 13:44

DBT annonce que sa filiale dédiée à la formation des ingénieurs des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques), Educare by DBT, est désormais référencée auprès d'AFNOR Compétences pour la formation.



Créée fin 2016, Educare by DBT forme les professionnels à l'installation, la maintenance et l'utilisation des produits de DBT Charging Electric Vehicles et de DBT Ingénierie. Les prestations sont proposées en quatre langues pour des entreprises françaises ou étrangères.



Educare by DBT est reconnu en tant qu'organisme de formation, déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de région des Hauts-de-France, et sera partenaire d'AFNOR Certifications pour délivrer les formations nécessaires aux entreprises souhaitant obtenir la qualification.



