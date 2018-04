DBT : première livraison prévue en Roumanie

13/04/2018 | 10:37

Le spécialiste de la recharge rapide DBT annonce qu'il installera, dans les prochaines semaines, son premier chargeur 50kW en Roumanie, grâce à la coopération avec la filiale roumaine de l'opérateur téléphonique allemand T-Mobile.



'Cette nouvelle commande renforce la position de DBT en Europe de l'Est où nous multiplions les installations notamment en Hongrie ou en Slovaquie', commente le PDG Hervé Borgoltz, qui attend d'autre commandes en Roumanie et prévoit d'y livrer une cinquantaine de chargeurs en 2018.



