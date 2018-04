DBT : réduction notable des pertes d'exploitation

30/04/2018 | 10:08

DBT a annoncé ce lundi avant séance une réduction significative de ses pertes d'exploitation à 617.000 euros au terme du premier semestre de son exercice, contre -1,44 million environ un an plus tôt.



Le groupe a également fait état d'une augmentation de sa marge brute (275.000 euros) et d'une réduction de ses frais généraux et administratifs (255. 000 euros).



'La marge brute consolidée s'améliore en particulier sous l'effet de l'internalisation des compétences techniques et d'un 'sourcing' plus strict des composants de fabrication de nos produits, avec un objectif de baisse des prix de revient', a précisé DBT, qui par-delà un recul de 32% de son chiffre d'affaires en rythme annuel et de 3% en séquentiel à 3,58 millions d'euros a au surplus réitéré son objectif d'une croissance d'au moins 10% de son chiffre d'affaires annuel à fin juin 2018 par rapport à celui de l'exercice précédent.



La société entend également poursuivre son objectif de réduction significative des pertes opérationnelles sur l'exercice 2017/2018 comparativement à 2016/2017.





