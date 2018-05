Bpifrance se renforce au capital de DBV Technologies

La participation des investisseurs publics au capital de DBV Technologies s’est accrue à 10,58% du capital et des droits de vote, après des achats de titres sur le marché, a fait savoir la Caisse des dépôts le 7 mai, dans un avis transmis à l’AMF. La détention est répartie entre Bpifrance Participations (9,52%), Innobio (0,76%, géré par Bpifrance Investissement) et CDC EVM (0,3%). CDC EVM n’agit cependant pas de concert ni avec Bpifrance Participations, ni avec Bpifrance Investissement.



De gros fonds anglo-saxons au capital



Au 31 décembre dernier, la CDC contrôlait 7,61% du capital et des droits de vote, ce qui en faisait le second actionnaire de la biotech qui développe des traitements contre les allergies via son procédé Viaskin. Une position qu’elle conforte donc, derrière le fonds Baker Brothers Advisors, qui possédait fin 2017 un total de 14,5% du tour de table, mais qui est monté depuis à 16,24%. Suivent Deerfield (4,97% du capital au 23 mars 2018), FMR (4,9% au 31 janvier 2018) et Janus Capital (4,46% au 5 avril 2018). Perceptive Advisors et Amundi étaient aussi pointés autour de 5% du tour de table. Des positions vendeuses à hauteur de 1,89% du capital ont aussi été identifiées, la principale étant celle de Marshall Wace, 0,99% en date du 27 avril dernier.



Un programme chargé en mai



Au mois de mai, la société participe à plusieurs événements sectoriels, dont la 43ème conférence annuelle sur la santé de la Deutsche Bank, aujourd’hui même. Elle écumera aussi les conférences santé de BofA Merrill Lynch (16 mai), Gilbert Dupont (29 mai) et Barclays (31 mai) d’ici la fin du mois. Du 26 au 30 mai, le laboratoire doit aussi participer au congrès de l’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI) à Munich, durant lequel elle procèdera à sept communications, dont de nouvelles données sur Viaskin Peanut. L’assemblée générale annuelle se tiendra le 22 juin au matin.





Le pipeline de développement de DBV (source : site internet de la société)