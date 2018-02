DBV TECHNOLOGIES : annonce des résultats positifs sur Viaskin Milk

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies a annoncé les résultats préliminaires de la Partie B, ou Phase II d'une étude de Phase I/II évaluant, chez 198 patients, l'efficacité et l'innocuité de trois doses de Viaskin Milk (150 ?g, 300 ?g, 500 ?g) pour le traitement de l'allergie aux protéines du lait de vache IgE-médiée (APLV). L'étude MILES ("Milk Efficacy and Safety") a été conçue pour identifier la dose optimale chez les enfants âgés de 2 à 11 ans et les adolescents de 12 à 17 ans. Viaskin Milk 300 ?g s'est révélé être la dose la plus efficace chez les enfants.DBV Technologies estime que ces premiers résultats permettront d'engager les discussions avec les autorités réglementaires mondiales sur les contours de futures études. Viaskin Milk a reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en septembre 2016.