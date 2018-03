DBV TECHNOLOGIES : en repli après l'annonce de son augmentation de capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies abandonne près de 2% à 35,70 euros après l'annonce d'une augmentation de capital de 150 millions de dollars (soit environ 122,5 millions d'euros) aux Etats-Unis, en Europe et en France. La biotech française, valorisée hier soir 910 millions d'euros, a concédé une faible décote : 4,99% par rapport à la moyenne des trois dernières séances. La société développant la plate-forme technologique d'immunothérapie Viaskin va émettre à cette occasion 3,53 millions de nouvelles actions, portant ainsi son nombre total de titres à 28,5 millions.La partie de l'offre réalisée aux Etats-Unis au Canada et dans certains autres pays en dehors de l'Europe se fera par l'émission de 1,39 million d'actions sous la forme de 2,78 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 21,26 dollars par ADS. La partie réalisée sous la forme d'un placement privé de 2,14 million d'actions en Europe (y compris en France) se fera au prix de 34,71 euros par action ordinaire.DBV Technologies envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale pour financer le développement et la commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 80 euros sur le titre dans le sillage de cette annonce. Cette opération était attendue et son montant est conforme aux attentes du broker qui visait au minimum 125 millions d'euros. Elle permettra notamment de financer le lancement de Viaskin Peanut en 2019, confirme l'analyste.Le bureau d'études observe que d'importants investisseurs spécialisés comme Baker Brothers ainsi que d'autres investisseurs historiques de DBV Technologies ont manifesté leur intérêt de souscrire pour un montant total maximum de 73,5 millions de dollars.