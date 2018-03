DBV TECHNOLOGIES : l'option de surallocation a été exercée en totalité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies annonce la réalisation de son offre globale et l'exercice de la totalité de l'option de surallocation. La société développant la plate-forme technologique d'immunothérapie Viaskin a émis 3,53 millions de nouvelles actions, portant ainsi son nombre total de titres à 28,5 millions. La partie de l'offre réalisée aux Etats-Unis au Canada et dans certains autres pays en dehors de l'Europe a été faite par l'émission de 1,39 million d'actions sous la forme de 2,78 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 21,26 dollars par ADS.La partie réalisée sous la forme d'un placement privé de 2,14 million d'actions en Europe (y compris en France) a été faite au prix de 34,71 euros par action ordinaire.Par ailleurs, le 22 mars 2018, les banques chefs de file et teneurs de livres associés ont exercé leur option de surallocation dans son intégralité pour souscrire à 320 360 actions ordinaires DBV supplémentaires et 417 604 ADSs supplémentaires, aux mêmes termes et conditions, portant le montant total brut attendu de l'opération à environ 172,5 millions de dollars (soit environ 140,8 millions d'euros).DBV Technologies envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale pour financer le développement et la commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.ADR / ADSUn programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.